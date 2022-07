Stand: 10.07.2022 07:48 Uhr Fünf Verletzte bei Busunfall in Rahlstedt

In Hamburg-Rahlstedt sind bei der Notbremsung eines HVV-Busses am späten Sonnabend fünf Menschen verletzt worden. Laut Polizei war der Bus auf dem Rahlstedter Weg unterwegs, als Höhe Kupferdamm ein E-Scooter-Fahrer bei Rot über die Straße fuhr und den Busfahrer zum Bremsen zwang. Dabei zersplitterte in dem Bus unter anderem eine Trennscheibe - mehrere Fahrgäste stürzten. Vier Verletzte kamen ins Krankenhaus - schwer verletzt wurde aber niemand. Der E-Scooter-Fahrer wurde nicht gefunden. | Sendedatum NDR 90,3: 10.07.2022 08:00