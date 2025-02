Stand: 08.02.2025 13:48 Uhr Fünf Verletzte bei Autounfall nahe dem Flughafen

Bei einem Autounfall in der Nähe des Hamburger Flughafens sind am Freitagabend fünf Menschen verletzt worden. Laut Polizei war eine 78-jährige Autofahrerin mit einem zweiten Auto zusammengestoßen. In dem anderen Wagen befanden sich vier Menschen, darunter ein 12-jähriger Junge, der leicht verletzt wurde. Die Autofahrerin kam ins Krankenhaus.

