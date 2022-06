Stand: 20.06.2022 18:22 Uhr Fünf Kochhauben für Restaurant "Haerlin"

In der neuen Ausgabe des Gastronomieführrs "Gault&Millau" hat das Restaurant "Haerlin" im Hotel "Vier Jahreszeiten" erstmals fünf Kochhauben erhalten. Die Tester schreiben, Küchenchef Christoph Rüffer koche souveräner denn je, klassisch und ohne Effekthascherei. Vier Kochhauben gingen an das Restaurant "The Table" in der Hafencity. Der "Gault&Millau" gilt neben dem "Guide Michelin" als wichtigster Gourmetführer Deutschlands. | Sendedatum NDR Hamburg Journal: 20.06.2022 18:00

