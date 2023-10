Stand: 12.10.2023 14:42 Uhr Fünf Jahre Haft für Vergewaltigung in Wohncontainer

Für die Vergewaltigung einer jungen Frau im Jahr 2005 in einem Wohncontainer in Bergedorf ist ein 44-Jähriger am Donnerstag zu einer Freiheitsstrafe von fünf Jahren verurteilt worden. Die damals 18-Jährige sei mindestens von zwei Männern vergewaltigt worden, sagte der Vorsitzende Richter. Der Angeklagte habe das Opfer zudem mit Schlägen schwer verletzt und mit einem Strick gewürgt. Der 44-Jährige wurde im Februar in Belgien entdeckt und verhaftet. Ein zweiter Vergewaltiger wurde 2005 zu einer Jugendstrafe verurteilt. Das Verbrechen hatte sich in einer Unterkunft für Spätaussiedler ereignet.

