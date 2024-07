Stand: 17.07.2024 09:33 Uhr Fünf Autos bei Brand in Hamburg-Barmbek beschädigt

Im Stadtteil Barmbek-Nord sind in der Nacht zum Mittwoch mehrere Autos abgebrannt. Hamburger Die Feuerwehr wurde um kurz nach 1 Uhr in die Detmerstraße gerufen. Als die Einsatzkräfte eintrafen, standen schon zwei Fahrzeuge komplett in Flammen - drei weitere brannten teilweise. Die Polizei ermittelt jetzt wegen Brandstiftung. Verletzte kam es keine.

