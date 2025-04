Stand: 21.04.2025 14:10 Uhr Frühlingsdom: Rund 1,4 Millionen Besucher

1,4 Millionen Menschen haben in den vergangenen vier Wochen den Frühlingsdom auf dem Heiligengeistfeld in Hamburg besucht. Laut Wirtschaftssenatorin Melanie Leonhard (SPD) hätte der Start in die Saison 2025 nicht besser laufen können. Auch die etwa 250 Schausteller zeigten sich zufrieden mit der Bilanz. Bis Montag um 23 Uhr ist der Frühlingsdom noch geöffnet. Der Sommerdom startet am 25. Juli.

