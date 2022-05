Stand: 30.05.2022 17:25 Uhr Frühling in Hamburg wärmer und sonniger als im Durchschnitt

Der Frühling in Hamburg war in diesem Jahr wärmer und sonniger als im Durchschnitt. Nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) lag die Mitteltemperatur bei 9,2 Grad. Das sind 1,2 Grad höher als der Wert der international gültigen Referenzperiode von 1961 bis 1990. Zudem war es in der Hansestadt trockener als in den Vorjahren: 125 Liter Niederschlag pro Quadratmeter verzeichnete der DWD. Der vieljährige Durchschnitt liegt den Angaben zufolge bei 163 Litern. Stattdessen gab es laut DWD Sonne satt - die Sonne zeigte sich nahezu 695 Stunden, der Durchschnitt liegt bei 470 Stunden. | Sendedatum NDR 90,3: 30.05.2022 17:00