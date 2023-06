Stand: 07.06.2023 11:46 Uhr Früheres Aus für Karstadt-Filialen in Harburg und Wandsbek

Am 17. Juni ist Schluss: Dann schließen in Harburg und Wandsbek die Galeria-Karstadt-Filialen. Damit geht die Karstadt-Ära dort knapp zwei Wochen früher zu Ende als geplant. Das bestätigte der Betriebsratschef Marcus Junker auf Nachfrage von NDR 90,3. An beiden Standorten läuft gerade der große Ausverkauf mit Rabatten bis zu 60 Prozent. Drei Galeria-Filialen bleiben dann noch übrig: Mönckebergstraße, Alstertal-Einkaufszentrum sowie Osterstraße.

