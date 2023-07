Stand: 15.07.2023 10:00 Uhr Früherer Hamburger Weihbischof Jaschke wird beigesetzt

Die katholische Kirche in Hamburg nimmt am Sonnabend Abschied vom ehemaligen Weihbischof Hans-Jochen Jaschke. Er war am Dienstag im Alter von 81 Jahren gestorben. Die Messe, die am späten Vormittag im Marien-Dom stattfindet, wird von Erzbischof Stefan Heße geleitet. Nach der Zeremonie wird Jaschke in der Krypta des Doms beigesetzt.

