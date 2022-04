Stand: 06.04.2022 19:07 Uhr Früherer Hamburger Kiez-Pate bei Einreise festgenommen

Mehr als 20 Jahre nach seiner Abschiebung ist ein Auftragsmörder bei seiner Ankunft am Frankfurter Flughafen verhaftet worden. Der Österreicher mit dem Szene-Namen "Wiener Peter" war in den 80er-Jahren wegen mehrerer Kiez-Morde in Hamburg zu einer lebenslänglichen Freiheitsstrafe verurteilt und nach 13 Jahren Haft in seine Heimat abgeschoben worden. Der inzwischen 71-Jährige war nun nach einem Karibik-Urlaub in Frankfurt zwischengelandet. Durch diese Wieder-Einreise muss der Killer jetzt seine Reststrafe absitzen. | Sendedatum NDR Hamburg Journal: 06.04.2022 18:00

