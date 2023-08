Stand: 24.08.2023 17:27 Uhr Früherer Hamburger Dekan Peter Mies gestorben

Trauer um Peter Mies: Der frühere Hamburger Dekan und Dompfarrer ist i Alter von 70 Jahren während eines Aufenthalts in Paris gestorben. Das hat das Erzbistum am Donnerstag mitgeteilt. Mies war unter anderem zehn Jahre lang Pfarrer am Sankt-Marien-Dom. Erst vor rund zwei Monaten hatte er seine Aufgaben auf eigenen Wunsch abgegeben.

