Stand: 15.04.2025 12:01 Uhr Früherer Erzbischof Werner Thissen ist tot

Die Katholiken in Hamburg trauern um den früheren Erzbischof Werner Thissen. Er starb am Dienstag im Alter von 86 Jahren. Thissen war von 2003 bis 2014 Oberhaupt der norddeutschen Katholiken, mit Sitz am Mariendom in St. Georg. Erzbischof Stefan Heße würdigte Thissen als Geistlichen, der die Weiterentwicklung des noch jungen Erzbistums Hamburg wesentlich vorangetrieben habe.

