Frühere Grünen-Politikerin Thea Bock gestorben

Die frühere Grünen-Politkerin Thea Bock ist tot. Sie starb am 5. Februar im Alter von 86 Jahren, wie am Sonnabend bekannt wurde. Bock war eine der Gründerinnen der Grün-Alternativen-Liste in Hamburg. 1982 zählte sie zu den ersten grünen Abgeordneten, die in die Bürgerschaft gewählt wurden. 1988 überwarf sie sich mit dem fundamentalistischen Flügel ihrer Partei und wechselte in die SPD. Von 1991 bis 1994 war sie Abgeordnete der SPD im deutschen Bundestag.

