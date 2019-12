Stand: 23.12.2019 11:17 Uhr - NDR 90,3

Frühe Bescherung für Hamburgs Elefanten

Im Elefantengehege im Hamburger Tierpark Hagenbeck hat es schon einen Tag vor Heiligabend Geschenke gegeben. Zehn Pakete lieferten die Pfleger und Pflegerinnen am Montag im Elefantenhaus ab - und wurden dabei begeistert empfangen.

Knackende Nüsse und Spaß am Zerstören

Die neunköpfige Herde machte sich gleich über die elefantösen Kartons her. Gefüllt waren sie mit Stroh und Leckereien wie Erd- und Walnüssen und Äpfeln. "An den Nüssen haben sie besonderen Spaß, weil sie knacken, wenn man drauftritt", sagte Tierpfleger Christian Wenzel. Und am Zerstören der Kartons hätten die Dickhäuter generell viel Freude - "fast mehr als an den Äpfeln".

Noch mehr Geschenke soll es für den Elefantenjungen Santosh geben. Er war Heiligabend vor einem Jahr geboren worden und soll am Dienstag beschenkt werden. Der Tierpark hat dafür eine Futtertruhe im Eingangsbereich des Elefantenhauses abgestellt, in die Besucher und Besucherinnen Gemüse und Obst abgeben können. "Santosh hat sich vorbildlich entwickelt, er wiegt jetzt 500 Kilogramm", sagte Wenzel.

