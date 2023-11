Stand: 07.11.2023 08:21 Uhr Fridays for Future kündigt Volksinitiative für Klimaschutz an

Die Klima-Aktivisten von Fridays for Future planen eine neue Volksinitiative in Hamburg. Sie wollen Hamburg bis 2040 zu einer klimaneutralen Stadt machen - also fünf Jahre früher als es der rot-grüne Senat plant. Starten soll eine Unterschriften-Sammlung im Januar.

