"Fridays for Future" demonstriert für Pariser Klimaabkommen Stand: 11.12.2020 08:26 Uhr Vor fünf Jahren wurde das Pariser Klimaabkommen unterzeichnet: Die Aktivisten und Aktivistinnen von "Fridays for Future" in Hamburg nehmen das zum Anlass für eine neue Aktion.

Mit einer "Galerie des Scheiterns" wollen sie heute auf dem Rathausmarkt "auf die klimapolitischen Verfehlungen in Deutschland, Europa und Hamburg" aufmerksam machen. "Fridays for Future" fordert erneut die Einhaltung des von der Bundesregierung in Paris unterzeichneten 1,5-Grad-Ziels. Parallel dazu überreichen die "Parents for Future" einen symbolischen Eiffelturm an Bürgerschaftspräsidentin Carola Veit (SPD).

Mahnwache geplant

Am Abend wollen sich die Klimaaktivisten und -aktivistinnen bei einer Mahnwache mit Menschen solidarisieren, die schon jetzt weltweit unter den Folgen der Klimakrise leiden.

AUDIO: "Fridays for Future" mit neuer Aktion (1 Min)

Das am 12. Dezember 2015 abgeschlossene Klimaabkommen von Paris sieht vor, den Anstieg der globalen Durchschnittstemperatur im Vergleich zum vorindustriellen Niveau auf unter 2 Grad, nach Möglichkeit auf unter 1,5 Grad, zu begrenzen. Dies soll durch Verminderungen beim Ausstoß von Kohlendioxid und anderen klimaschädlichen Gasen wie Methan oder Lachgas geschehen. Nach UN-Schätzungen müssten die weltweiten Treibhausgasemissionen in diesem Jahrzehnt jedes Jahr um 7,6 Prozent sinken, um das Pariser Klimaabkommen umzusetzen.

