"Fridays for Future": Wieder Hunderte Schüler dabei

Bis zu 2.000 Hamburger Schüler und Studenten haben am Freitagmorgen in der Hamburger Innenstadt für den Klimaschutz demonstriert. Ihre Route führte vom Hachmannplatz über den Stein- und Ballindamm zum Rathausmarkt. Die Hamburger "Fridays for Future"-Bewegung unterstützt den vor Kurzem gestarteten "Radentscheid Hamburg". Das Motto an diesem Freitag lautete deshalb "Fahrradraum statt Autoalbtraum!".

Hunderte bei "Fridays for Future" NDR 90,3 - NDR 90,3 Aktuell - 12.04.2019 11:00 Uhr Die Hamburger Aktivisten von "Fridays For Future" unterstützen den Radentscheid Hamburg. 2.000 Schüler und Studenten demonstrierten in der Hansestadt mit. Kai Salander berichtet.







Hamburg soll fahrradfreundlicher werden

"Für mich ist es absolut nicht nachvollziehbar, dass eine Millionenstadt wie Hamburg nicht über ein sicheres und gut ausgebautes Radwegenetz verfügt", sagte Mitorganisatorin Julia Oepen. "Das muss sich dringend ändern." Hintergrund ist auch das schlechte Abschneiden Hamburgs in einem Fahrrad-Klimatest. Der Radentscheid könne ein erster richtiger Schritt in Richtung Verkehrswende sein, so die Organisatoren. Die Initiative setzt sich unter anderem für sicherere Radwege, radfreundlichere Ampeln und ein dichteres Netz von Radwegen in der Hansestadt ein.

In der Innenstadt kam es wegen der Demonstration zu Staus. Seit Wochen lassen junge Menschen jeden Freitag den Unterricht ausfallen, um für eine bessere Klimapolitik auf die Straße zu gehen. Die "Fridays for Future"-Aktivisten fordern unter anderem die Einhaltung der Pariser Klimaziele. Vorbild der Jugendlichen ist die Schwedin Greta Thunberg, die am 1. März in Hamburg zu Besuch war. Auch in anderen deutschen Städten gingen am Freitag erneut Schüler auf die Straße statt in die Schule, um sich bei "Fridays for Future" für den Klimaschutz einzusetzen - so zum Beispiel in acht Städten in Niedersachsen.

Was kann ich im Alltag für Klima und Umwelt tun? Technik

energiesparende Geräte kaufen

Standby-Modus bei Geräten ausschalten oder den Stecker ziehen

sparsame LED-Leuchten nutzen

Fairphone nutzen Beim Einkaufen

eigene Tragetasche beim Einkaufen nutzen

unverpackte Produkte kaufen

Mehrwegbecher statt Papierbecher benutzen Zu Hause

"Bitte keine Werbung"-Sticker auf den Briefkasten kleben

beim Kochen den Deckel auf den Topf legen und nicht zu große Platte nutzen

duschen statt baden

Wäsche bei maximal 60 Grad waschen

Recycling(klo-)papier nutzen Unterwegs

Auf Flugreisen wegen des hohen CO2-Ausstoßes möglichst verzichten

Auf Kreuzfahrten wegen des Stickoxid-Ausstoßes möglichst verzichten

Autofahrten - vor allem innnerstädtisch - vermeiden

Car-Sharing nutzen

den öffentlichen Nahverkehr oder das Fahrrad nutzen Im Garten

Bäume pflanzen

Vogelfutter und Blumen für Bienen auf dem Balkon platzieren

