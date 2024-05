"Fridays for Future": Tausende zum Klimastreik in Hamburg erwartet Stand: 29.05.2024 12:06 Uhr Die Klimaschutzorganisation "Fridays For Future" (FFF) hat einen "Klimastreik zur EU-Wahl" angekündigt. Dieser findet am Freitag, den 31. Mai, auch in Hamburg statt. Los geht es um 14 Uhr auf St. Pauli.

In mehr als 90 Städten in Deutschland und in zwölf EU-Staaten sollen Proteste stattfinden, wie die Organisation am Mittwoch mitteilte. Aus Sicht von "Fridays For Future" handelt es sich bei der Europawahl am 9. Juni um eine "Wahl für unser aller Zukunft". Neben dem Klima gehe es dabei auch um die Demokratie und die Gerechtigkeit.

Demonstrationsroute in Hamburg: Start auf St. Pauli

Der Aufzug in Hamburg, bei dem laut Polizei rund 15.000 Teilnehmende erwartet werden, startet an der Glacischaussee/Feldstraße/Holstenglacis und führt dann über den Sievekingsplatz - Johannes-Brahms-Platz - Gorch-Fock-Wall - Stephansplatz - Dammtorstraße - Valentinskamp - Dragonerstall - Johannes-Brahms-Platz - Holstenwall - Millerntordamm - Millerntorplatz - Glacischaussee.

15.000 Teilnehmende bei letztem Klimastreik

Am vorangegangenen Klima-Aktionstag am 15. September 2023 hatten nach Schätzungen der Polizei in Hamburg etwa 15.000 Menschen teilgenommen.

Außerdem folgten Zehntausende Menschen dem Aufruf von FFF und verschiedenen Hamburger Vereinen im Januar und Februar, um gegen den zunehmenden Rechtsextremismus und die AfD zu demonstrieren.

Dieses Thema im Programm: Hamburg Journal | 31.05.2024 | 19:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Klimaschutz Umweltpolitik Umweltschutz