"Fridays for Future": Tausende zu Klimastreik in Hamburg erwartet

Stand: 01.03.2023 19:05 Uhr

Die Klimaschutzbewegung "Fridays for Future" (FFF) und die Gewerkschaft ver.di rufen für Freitag zum gemeinsamen globalen Klimastreik auf. In Deutschland sind in rund 30 Städten mehr als 240 Aktionen geplant. Auch in der Hamburger Innenstadt soll es eine große Demonstration geben.