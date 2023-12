Stand: 15.12.2023 21:18 Uhr "Fridays for Future": Laternen-Demo am Hauptbahnhof

"Fridays for Future" hat am Freitagabend mit Laternen für mehr Klimaschutz demonstriert und das fünfjähige Bestehen von "Fridays for Future Hamburg" gefeiert. Knapp 100 Menschen trafen sich dazu auf dem Hachmannplatz am Hauptbahnhof. Die Teilnehmenden kritisierten unter anderem, dass beim Abschluss der UN-Welt-Klimakonferenz in Dubai kein Zeitplan für die Abkehr von fossilen Energieträgern festgelegt wurde.

