"Fridays for Future": Klimastreik am Nachmittag in Hamburg Stand: 15.09.2023 07:56 Uhr Heute will die Klimabewegung "Fridays for Future" (FFF) erneut weltweit auf die Straße gehen. In Hamburg beginnt die Demonstration um 14 Uhr mit einer Kundgebung am Jungfernstieg. Auch mit dabei: Herbert Grönemeyer sowie die Bands Silbermond und Team Scheisse.

FFF ruft zum inzwischen 13. globalen Klimastreik auf. Geplant sind nach Angaben der Aktivistinnen und Aktivisten Hunderte Aktionen rund um den Globus. Alles unter dem Motto: "#EndFossilFuels". In Hamburg werden zu dem Aufzug in der Innenstadt rund 10.000 Teilnehmende erwartet.

Weitere Kundgebungen in Norddeutschland

Auch in anderen norddeutschen Städten gibt es Kundgebungen, zum Beispiel in Hannover, Braunschweig, Göttingen, Lüneburg, Kiel, Flensburg und Lübeck sowie Rostock und Schwerin.

"Debatte um Klimaschutz polarisiert"

"Die aktuelle Debatte um Klimaschutz polarisiert die Gesellschaft zunehmend und wirft für viele Menschen die Frage auf, wie wir unsere Klimaziele überhaupt noch erreichen können", sagte Sprecherin Annika Rittmann. FFF fordere von der Regierung eine Vision und einen lange überfälligen Plan für eine Klimapolitik, die "tatsächlich eine gerechte, gemeinsame und bessere Zukunft verspricht", so Rittmann.

Route der Demonstration bereits bekannt

In Hamburg zieht der Demonstrationszug nach der Kundgebung am Jungfernstieg über den Speersort hin zur Steinstraße und den Steintorwall in Richtung Glockengießerwall, Lombardsbrücke und die Esplande, ehe es über den Stephansplatz und die Dammtorstraße in Richtung Zielort am Gänsemarkt/Jungfernstieg geht.

Grönemeyer und Silbermond in Hamburg dabei

Neben vorübergehenden Straßensperrungen während des Aufzuges sind bereits seit 6 Uhr erste Sperrungen, insbesondere im Bereich der Binnenalster, dem Gänsemarkt und dem Hauptbahnhof, eingerichtet. Musikalische Auftritte soll es ab 14.40 Uhr von Herbert Grönemeyer, Silbermond und der Punkrock-Band Team Scheisse. Sie treten nach Angaben von FFF am Jungfernstieg auf, um die Bewegung in ihrer Forderung nach einer klimagerechten Zukunft zu unterstützen.

"Wir stehen zwischen 'unter Wasser' und extremen Dürren. Es gilt, jetzt zu agieren, sofort", forderte Grönemeyer in einer Ankündigung der Klimabewegung. Die Band Silbermond ergänzte: "Um weiter etwas gegen die Klimakrise zu bewegen, müssen wir auch weiter laut sein. Vor allem aber müssen wir es zusammen machen und uns gegenseitig in der Gesellschaft mitnehmen."

Hunderttausende bei Klimastreik im März in Deutschland

Am bislang letzten Klima-Aktionstag am 3. März hatten nach Schätzungen der Bewegung allein in Deutschland mehr als 220.000 Menschen teilgenommen. In Hamburg waren nach Angaben der Veranstalter etwa 12.000 Menschen dabei.

