"Fridays for Future": Großdemo mit Stars in Hamburg Stand: 23.09.2021 20:22 Uhr Zwei Tage vor der Bundestagswahl gehen die Aktivisten und Aktivistinnen von "Fridays for Future" (FFF) bei einer Großkundgebung in Hamburg auf die Straße. Rund 20.000 Teilnehmende werden am Freitagmittag in der Innenstadt erwartet.

Das Motto der Aktion mit bundesweit 400 Demonstrationen lautet "#AllefürsKlima". Neben weiteren Umweltorganisationen, die zur Teilnahme an dem "globalen Klimastreik" aufgerufen haben, unterstützen in Hamburg auch prominente Musiker die jungen Klimaschützer und Klimaschützerinnen: Jan Delay, Zoe Wees, AnnenMayKantereit und Enno Bunger wollen am Freitag auftreten.

Polizei erwartet Staus

Die Bühne steht auf der Willy-Brandt-Straße, dort beginnt und endet der Demonstrationszug auch. Die fünf Kilometer lange Route führt bis zu den Wallanlagen, am Johannes-Brahms-Platz vorbei um die Binnenalster herum über den Ballindamm. Die Polizei erwartet, dass es bis 18 Uhr durch zahlreiche Straßensperrungen zu erheblichen Verkehrsbehinderungen kommen wird. Sie empfiehlt, den betroffenen Bereich weiträumig zu umfahren oder auf U- und S-Bahnen auszuweichen. Die Organisierenden der Demonstration empfehlen, zur Anreise die Stationen Jungfernstieg, Stadthausbrücke oder Baumwall zu nutzen.

"Es braucht jetzt Druck"

"Die nächste Bundesregierung entscheidet, ob wir der Klimakrise noch entgegentreten können", sagte Emma Pfeuffer, Sprecherin von FFF Hamburg. Keine Partei habe derzeit einen ausreichenden Plan, um die Erderwärmung noch auf 1,5 Grad zu begrenzen. "Politik handelt nicht, ohne entsprechenden Druck - und für den braucht es alle jetzt."

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 24.07.2021 | 06:00 Uhr