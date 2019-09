Stand: 27.09.2019 12:11 Uhr

"Fridays for Future": Demo für Klimaschutz

Eine Woche nach der bislang größten Klimaschutz-Demonstration in Hamburg sind am Freitag wieder zahlreiche Menschen zur "Fridays for Future"-Kundgebung in die Innenstadt gekommen. Am Vormittag waren es jedoch weniger als die von den Veranstaltern erwarteten 5.000 Teilnehmer. Nach Angaben der Polizei versammelten sich rund 3.000 Demonstranten am Jungfernstieg.

Klima-Proteste in der Hamburger Innenstadt NDR 90,3 - NDR 90,3 Aktuell - 27.09.2019 13:00 Uhr "Fridays for Future": In der Hamburger Innenstadt haben rund 3.000 Menschen für den Klimaschutz demonstriert. NDR 90,3 Reporter Kai Salander berichtet.







Demo zieht rund um die Binnenalster

In der Vorwoche waren zum dritten globalen Klimastreik in Hamburg nach Angaben der Polizei 70.000 Menschen gekommen, die Organisatoren sprachen von 100.000. Im Rahmen der Hamburger Klimawoche hat "Fridays for Future" eine sogenannte Streik-Bühne am Jungfernstieg aufgebaut. Die Demonstration führte durch die Innenstadt und soll um 14 Uhr mit einer Kundgebung wieder am Jungfernstieg enden.

Klimaschutz-Demo in Hamburg NDR 90,3 - NDR 90,3 Aktuell - 27.09.2019 10:45 Uhr Autor/in: Karsten Sekund In der Hamburger Innenstadt haben sich wieder Tausende versammelt, um bei der "Fridays for Future"-Demo für besseren Klimaschutz zu demonstrieren. Karsten Sekund berichtet vom Jungfernstieg.







