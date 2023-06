Stand: 09.06.2023 16:00 Uhr Freundin getötet: 28-Jähriger in Psychiatrie eingewiesen

Wegen der Tötung seiner Freundin mit mehr als 100 Messerstichen hat das Landgericht Hamburg einen 28-Jährigen in eine psychiatrische Klinik eingewiesen. Der Beschuldigte leide an einer paranoiden Schizophrenie, sagte die Vorsitzende der Strafkammer am Freitag in der Urteilsbegründung. Er sei bei der Tat im Dezember vergangenen Jahres schuldunfähig gewesen. Für die Allgemeinheit stelle er eine Gefahr dar. Die Unterbringung in einem psychiatrischen Krankenhaus erfolge auf unbestimmte Zeit.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | 09.06.2023 | 16:00 Uhr