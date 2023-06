Stand: 04.06.2023 06:21 Uhr French Open: Zverev zieht ins Achtelfinale ein

Alexander Zverev hat sich bei den French Open ins Achtelfinale gekämpft. Der Tennis-Olympiasieger aus Hamburg bezwang in der Nacht zu Sonntag den an Position zwölf gesetzten Amerikaner Frances Tiafoe mit 3:6, 7:6 (6:3), 6:1, 7:6 (7:5). Damit steht Zverev beim Sandplatz-Klassiker in Paris zum sechsten Mal nacheinander unter den besten 16 und trifft nun auf Grigor Dimitrow aus Bulgarien.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 04.06.2023 | 08:00 Uhr