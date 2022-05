French Open: Zverev wendet Aus in Runde Zwei ab

Alexander Zverev stand kurz davor, in der zweiten Runde der French Open auszuscheiden. Doch der Hamburger hat sich schließlich doch in fünf Sätzen und nach mehr als dreieinhalb Stunden gegen den Argentinier Sebastian Baez durchgesetzt. Der Weltranglistendritte Zverev spielt in der nächsten Runde gegen den US-Amerikaner Brandon Nakashima. | Sendedatum NDR 90,3: 25.05.2022 19:00

Schlagwörter zu diesem Artikel Tennis