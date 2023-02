Stand: 03.02.2023 18:27 Uhr Freilichtmuseum am Kiekeberg: Vogelgrippe-Verdacht bestätigt

Der Vogelgrippe-Verdacht im Freilichtmuseum am Kiekeberg hat sich bestätigt. Die insgesamt 53 Enten, Gänse und Hühner des Museums sind am Freitagnachmittag getötet worden. Um die Verbreitung der Tierseuche zu stoppen hat der Landkreis Harburg eine Stallpflicht für Geflügel erlassen - eine solche gilt in Hamburg bereits seit Mitte Januar.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | 03.02.2023 | 19:00 Uhr