Freilaufender Hund beißt Einjährige ins Gesicht - Zeugen gesucht Stand: 03.02.2025 16:18 Uhr Ein freilaufender Hund hat in Hamburg-Eilbek ein einjähriges Mädchen in einer Karre attackiert und ins Gesicht gebissen. Die Polizei sucht jetzt nach dem Tier.

Der Vorfall ereignete sich am Sonntagnachmittag auf einem Gehweg an der Hasselbrookstraße. Das Mädchen wurde von seiner 26-jährigen Mutter in einem Kinderbuggy geschoben, als der schwarze Hund angelaufen kam. Nach Polizeiangaben sprang er das Kind an und biss ihm ins Gesicht. Das Mädchen schrie auf, woraufhin der Hund von ihm abließ und davonlief.

Verletzungen im Gesicht: Mädchen kam ins Krankenhaus

Das Kleinkind wurde von einer Rettungswagenbesatzung versorgt und in ein Krankenhaus gebracht, die Einjährige erlitt aber offenbar nur oberflächliche Verletzungen.

Die Polizei bittet Zeuginnen und Zeugen, sich beim Hinweistelefon der Polizei unter 040 4286-56789 Hamburg oder bei einer Polizeidienststelle zu melden.

