Freigängerkatzen in Hamburg müssen ab 2026 registriert werden

Stand: 07.01.2025 17:19 Uhr

In Hamburg müssen freilaufende Katzen künftig kastriert, gechippt und registriert werden. Das sieht die neue Katzenschutzverordnung vor, die am Dienstag vom Senat beschlossen wurde und am 1. Januar 2026 in Kraft tritt.