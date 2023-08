Stand: 31.08.2023 16:45 Uhr Freie Wähler in Hamburg: Verhältnis zu Aiwanger "belastet"

Seit Tagen ist Hubert Aiwanger, der Chef der Freien Wähler in Bayern, in den Schlagzeilen. Aiwanger soll als Schüler ein judenfeindliches Flugblatt im Ranzen gehabt haben. Jetzt melden sich die Freien Wähler in Hamburg zu Wort. Sie sagen, die Menge an Anschuldigungen lassen sie fassungslos zurück. Zwar müsse man immer erst die Unschuld vermuten, aber das Verhältnis der Hamburger Freien Wähler zu Aiwanger sei belastet.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | 31.08.2023 | 16:00 Uhr