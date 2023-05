Freibäder in Hamburg läuten die Freibadsaison ein Stand: 17.05.2023 17:38 Uhr Freibad-Fans in Hamburg kommen am kommenden Wochenende und darüber hinaus auf ihre Kosten. Laut Bäderland werden die Sommerfreibäder Kaifu-Bad und Naturbad Stadtparksee ab dem 20. Mai sieben Tage die Woche geöffnet sein.

Zählt man die Ganzjahresbäder mit, die auch ein Außenschwimmbad haben, stehen den Hamburgerinnen und Hamburgern dann insgesamt sieben Freibäder ab dem 20. Mai zur Verfügung.

Restliche Sommerfreibäder sollen folgen

"Das Kaifu-Freibad wird von allen Bevölkerungsgruppen gerne genutzt. Im Naturbad Stadtparksee fühlen sich wiederum besonders Freiwasserschwimmer und Triathleten wohl", sagte Bäderland-Sprecher Michael Dietel am Mittwoch. Bei anhaltend gutem Wetter sollen dann auch die restlichen Sommerfreibäder folgen.

Bäderland Hamburg möchte Schließungen vermeiden

"Bei den verbleibenden Sommerfreibädern ist noch etwas Geduld gefragt - zunächst muss sich das gute Wetter eingespielt haben. Wir möchten vermeiden, wieder schließen zu müssen, falls das Wetter doch noch nicht ganz mitmacht", so Dietel.

Badesaison an Hamburgs Badeseen bereits eröffnet

Noch ist die Wassertemperatur recht kühl, aber an den Hamburger Badegewässern hat am Freitag bereits die Badesaison begonnen. Insgesamt laden 15 offizielle Stellen an 13 Badegewässern bis Mitte September zum Baden in ganz Hamburg und auf der Nordseeinsel Neuwerk ein, wie die Umweltbehörde am Donnerstag mitteilte.

