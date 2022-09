Stand: 10.09.2022 06:27 Uhr Frauenquote bei der CDU: Hamburg erkennt Ergebnis an

Die CDU hat am Sonnabend auf ihrem Parteitag in Hannover eine bundesweit gültige Frauenquote beschlossen. Dabei müssen im kommenden Jahr zunächst ein Drittel der Vorstandsposten mit Frauen besetzt werden. Hamburgs CDU-Landeschef Christoph Ploß, bislang Gegner der Frauenquote, erkennt das Ergebnis an und will, es mittragen. | Sendedatum NDR 90,3: 10.09.2022 06:30