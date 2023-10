Frauenhäuser: In Hamburg fehlen Angebote für junge Frauen

Jeden Tag suchten im vergangenen Jahr im Schnitt vier Frauen Hilfe und Beratung in der zentralen Notaufnahmestelle, der ersten Anlaufstelle für schutzsuchende Frauen in Hamburg. Sie ist täglich rund um die Uhr erreichbar und vermittelt von Gewalt betroffene Frauen an die sechs Hamburger Frauenhäuser weiter. 2022 waren es knapp 500 Frauen und Kinder. Sie kamen nicht nur in Hamburg unter, sondern wurden auch nach Schleswig-Holstein oder in andere Bundesländer vermittelt - aus Platzmangel, aus Sicherheitsbedenken oder aus anderen Gründen.