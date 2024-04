Stand: 14.04.2024 13:51 Uhr Frauenfußball: Niederlage für den Hamburger SV

In der zweiten Fußball-Bundesliga der Frauen musste der Hamburger SV am Sonntag eine Niederlage hinnehmen. Die Spielerinnen unterlagen auswärts in Jena mit 1:3.

