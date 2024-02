Stand: 20.02.2024 22:00 Uhr Frau wird von Auto angefahren und schwer verletzt

In Horn hat es am Montagabend einen schweren Unfall gegeben. Gegen 19 Uhr wurde auf der Rennbahnstraße eine 39-jährige Frau angefahren und schwer an Kopf und Rücken verletzt. Lebensgefahr besteht laut Polizei nicht. Nach ersten Erkenntnissen war die Frau unvermittelt über die Straße gelaufen. Ein Autofahrer konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen. Er erlitt einen Schock.

