Stand: 27.12.2022 20:26 Uhr Frau wird bei Unfall in Billstedt in Wagen eingeklemmt

Bei einem Unfall in Billstedt ist am Dienstagabend eine Autofahrerin verletzt worden. Sie war mit ihrem Wagen auf dem Schiffbeker Weg in den Gegenverkehr geraten und mit einem Transporter zusammengestoßen. Dabei wurde sie in ihrem Auto eingeklemmt. Für die Bergungsarbeiten musste die Straße für etwa eine halbe Stunde gesperrt werden.

