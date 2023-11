Stand: 06.11.2023 19:00 Uhr Frau stirbt nach Unfall mit einem E-Scooter

Fünf Tage nach einem schweren Unfall mit einem E-Scooter in Jenfeld ist eine 38-jährige Frau im Krankenhaus gestorben. Sie war laut Polizei am vergangenen Mittwoch auf dem Grabkeweg mit einem Roller gestürzt und danach nicht ansprechbar. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, erlag sie am Freitag ihren Verletzungen.

