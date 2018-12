Stand: 25.12.2018 08:57 Uhr

Frau stirbt bei Zimmerbrand in Altenheim

Bei einem Zimmerbrand in einer Seniorenwohnanlage in Hamburg-Wilhelmsburg ist an Heiligabend eine 91 Jahre alte Frau ums Leben gekommen. Ihr Bett sei aus bisher ungeklärter Ursache in Brand geraten, sagte ein Feuerwehrsprecher am Dienstag.

Die Feuerwehr sei über die automatische Brandmeldeanlage im Erdgeschoss des Heims informiert worden. Beim Eintreffen der 40 Einsatzkräfte hatten Mitarbeiter der Wohnanlage das Feuer bereits unter Kontrolle gebracht. Die Feuerwehrleute holten die Frau aus ihrem Zimmer, ein Notarzt konnte jedoch nur noch ihren Tod feststellen. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

