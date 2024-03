Stand: 21.03.2024 17:38 Uhr Frau stirbt bei Verkehrsunfall in Hamburg-Neuenfelde

Im Hamburger Stadtteil Neuenfelde ist am Donnerstagnachmittag eine Frau bei einem Unfall ums Leben gekommen. Sie war mit ihrem Auto auf der Niencoper Straße offenbar in den Gegenverkehr geraten und mit einem anderen Fahrzeug zusammengestoßen. Alarmierte Rettungskräfte versuchten noch die Frau zu reanimieren: Sie starb jedoch an der Unfallstelle. Auch der Fahrer des entgegenkommenden Autos wurde verletzt. Wie es zu dem Unfall kam, untersucht nun die Polizei.

