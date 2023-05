Stand: 24.05.2023 18:30 Uhr Frau mit Waffe bedroht: SEK-Einsatz in Jenfeld

In Jenfeld hat es in der Nacht zum Mittwoch einen SEK-Einsatz gegeben. In einem Hochhaus in der Straße Brieger Weg soll ein 44-Jähriger seine Partnerin mit einer geladenen Schusswaffe bedroht haben. Nachdem die Polizisten die Wohnung gestürmt hatten, wurde der Mann in Gewahrsam genommen. Die Einsatzkräfte stellten mehrere Schreckschusswaffen sicher. Die Polizei spricht von einem psychischen Ausnahmezustand des Mannes.

