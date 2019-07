Stand: 26.07.2019 06:30 Uhr

Frau kommt bei Hausbrand in Harburg ums Leben

Bei einem Feuer in Hamburg-Harburg ist in der Nacht zum Freitag eine Frau ums Leben gekommen. Ein Zeuge hatte die Flammen gegen Mitternacht entdeckt und den Notruf gewählt. Als die Feuerwehr in der Straße Wetternstieg eintraf, stand das Einfamilienhaus bereits lichterloh in Flammen. Das obere Geschoss stürzte ein. Nachdem der Brand nach etwa einer Stunde gelöscht war, entdeckte die Feuerwehr durch ein Fenster eine weibliche Leiche. In dem Gebäude soll eine Frau alleine gewohnt haben, sagte ein Polizeisprecher NDR 90,3, deshalb vermute man, dass es sich bei der Toten um die Bewohnerin handelt.

Mann stört Löscharbeiten

Da das Haus einsturzgefährdet ist, konnten die Retter die Tote noch nicht bergen. Während der Löscharbeiten störte ein Mann die Feuerwehrleute - er bewegte Schläuche und beschimpfte die Retter. Er wurde vorläufig in Polizeigewahrsam genommen. Wann die Leiche aus dem völlig zerstörten Haus geborgen werden kann, ist noch genau so unklar wie die Ursache für das Feuer.

Weiteres Feuer in Meiendorf

Bereits am frühen Donnerstagabend hatte es auch in Meiendorf gebrannt, auf einem Balkon im zweiten Stock eines Hauses am Wildschwanbrook. Die Bewohner konnten ins Freie flüchten, die Feuerwehr rettete eine Katze und mehrere Papageien aus der Wohnung.

