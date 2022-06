Stand: 01.06.2022 13:39 Uhr Frau in Wilhelmsburg missbraucht: Polizei sucht Zeugen

In Wilhelmsburg ist am späten Dienstagabend eine 43-Jährige sexuell missbraucht worden. Die Frau hatte in ihrem Auto im Dahlgrünring auf eine Freundin gewartet. Plötzlich stieg ein fremder Mann ins Auto, schlug auf sie ein und verging sich an ihr. Danach flüchtete er. Der Mann soll helle Kleidung und ein rotes Basecap getragen haben. Die Polizei sucht Zeuginnen und Zeugen. | Sendedatum NDR 90,3: 01.06.2022 14:00

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | 01.06.2022 | 14:00 Uhr