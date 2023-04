Stand: 10.04.2023 15:00 Uhr Frau durch ätzende Flüssigkeit in Linienbus verletzt

Eine Frau ist durch eine ätzende Flüssigkeit auf dem Sitzplatz eines Busses verletzt worden. Laut Polizei hatte sich die 59-Jährige in Lohbrügge in den Bus gesetzt. Als sie merkte, dass der Sitz nass ist, wechselte sie den Platz. Kurz darauf bekam sie Schmerzen im Gesäßbereich und rief einen Rettungswagen. Im Krankenhaus wurden bei ihr Verätzungen festgestellt. Der Bus wird nun untersucht. Im vergangenen März hatte es in Hamburg zwei ähnliche Fälle gegeben. Unabhängig voneinander hatten sich zwei Frauen in Bussen auf mit Lauge verunreinigte Sitze gesetzt und Hautreizungen erlitten.

