Stand: 27.02.2023 08:14 Uhr Frau aus brennender Wohnung in Horn gerettet

Die Hamburger Feuerwehr hat am Sonntag eine Frau aus ihrer Wohnung in Horn gerettet. Sie wurde mit Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus gebracht. Ein Anwohner hatte die Frau in der verrauchten Wohnung gesehen und einen Notruf abgesetzt. Mehrere Küchengeräte hatten gebrannt. Sie konnten gelöscht werden. Wie es zu dem Feuer kam, ist noch unklar.

