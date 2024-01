Stand: 26.01.2024 08:15 Uhr Frank Göhre mit Senator-Biermann-Ratjen-Medaille ausgezeichnet

Der Hamburger Schriftsteller Frank Göhre ist am Donnerstagabend im Nochtspeicher auf St.Pauli mit der Senator-Biermann-Ratjen-Medaille ausgezeichnet worden. Sie wird vom Senat an Menschen verliehen, die sich in besonderer Weise um das Hamburger Kulturleben verdient gemacht haben. Frank Göhre schreibt seit fast 40 Jahren Hamburg Krimis. Vor allem seine "Kiez-Trilogie", in der er wahre Fälle wie die des Auftragsmörders Werner "Mucki" Pinzner beschreibt, erlangten Bekanntheit. Die Senator-Biermann-Ratjen-Medaillie haben zuvor unter anderem Heidi Kabel, Peggy Parnass oder Schauspieler Uwe Friedrichsen erhalten.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | 26.01.2024 | 08:00 Uhr