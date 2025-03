Frachterkollision: Suche nach vermisstem Seemann abgebrochen Stand: 11.03.2025 06:04 Uhr Die "Solong", ein Frachter der Hamburger Reederei Ernst Russ, hat vor der britischen Küste einen Tanker mit Flugzeugtreibstoff gerammt. Auf beiden Schiffen ist ein Brand ausgebrochen, die britische Küstenwache hat die Suche einem vermissten Crewmitglied abgebrochen.

Der Öltanker "Stena Immaculate" lag am Montagmorgen nahe der Hafenstadt Hull vor Anker, als er von der "Solong" aus bislang ungeklärter Ursache gerammt wurde. Beide Schiffe gerieten in Brand, es gab große Explosionen. 36 Crew-Mitglieder seien "sicher an Land gebracht" worden, teilte die britische Küstenwache mit. Ein Besatzungsmitglied sei verletzt ins Krankenhaus gebracht worden. Die Suche nach einem vermissten Crewmitglied der "Solong" wurde demnach in der Nacht eingestellt. Der Vermisste sei "leider nicht gefunden" und die umfangreiche Suche nach ihm beendet worden. Nach Angaben der Küstenwache brannten die beiden Schiffe auch zwölf Stunden nach dem Zusammenstoß noch.

Der Tanker "Stena Immaculate" hatte nach Angaben der britischen Küstenwache unter anderem Flugzeugtreibstoff geladen. Das Schiff fährt unter US-amerikanischer Flagge. Der Frachter der Hamburger Reederei hatte angeblich unter anderem Container mit Gefahrgut geladen. Warum er den ankernden Tanker rammte, ist bislang unklar.

Chemikalien an Bord: Greenpeace "extrem besorgt"

Die Umweltorganisation Greenpeace befürchtet große ökologische Auswirkungen. "Da immer mehr Informationen darüber auftauchen, was die Schiffe geladen hatten, sind wir extrem besorgt über die vielfältigen toxischen Gefahren, die diese Chemikalien für das Meeresleben darstellen könnten", erklärte Greenpeace-Wissenschaftler Paul Johnston. Offenbar sei das für Fische und andere Meerestiere giftige Kerosin in der Nähe eines Rastplatzes für Schweinswale ins Wasser gelangt.

Unterstützung aus Niedersachsen

Das Havariekommando entsendete ein deutsches Mehrzweckschiff zur Unterstützung. Die "Mellum" der Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes soll heute Mittag eintreffen, wie das Havariekommando mitteilte. Das Schiff, dessen Heimathafen Wilhelmshaven ist, ist demnach unter anderem mit Technik zur Brandbekämpfung sowie zur Aufnahme von Öl ausgerüstet. Rund 20 Menschen seien an Bord.

"Öljäger" auf Abruf

Wie das Havariekommando weiter mitteilte, steht außerdem ein Flugzeug vom Typ DO 228 auf Abruf bereit, das in Nordholz (Landkreis Cuxhaven) stationiert ist. Die Bundeswehr bezeichnet es als "Öljäger", da es mithilfe von Kameras und Sensoren dabei helfen könne, Schadstoffe im Wasser auszumachen. Das Flugzeug könnte den Angaben zufolge am Vormittag Richtung Großbritannien abheben, falls die Wetterbedingungen vor Ort einen sinnvollen Einsatz zuließen.

