Frachter rammt Fähre: War der Sturm schuld?

Nach der Schiffskollision auf der Elbe ist noch unklar, ob die beschädigte HADAG-Fähre repariert werden kann. Das Oberdeck der "Finkenwerder" wurde völlig deformiert, als es am Sonnabend vom 400 Meter langen Containerschiff "Ever Given" gerammt wurde. Auch der Anleger in Blankenese wurde erheblich beschädigt und kann vorerst nicht mehr von Hafenfähren angefahren werden. Die zwei Restaurants auf dem Ponton bleiben bis auf weiteres geschlossen.

Vermutlich spielte auch das stürmische Wetter eine Rolle, als der große Frachter die Fähre am Anleger Blankenese rammte. Die Polizei vermutet, dass der Sturm den Containerfrachter zur Seite gedrückt hat. Von einem Ausfall der Ruderanlage, wie zunächst vermutet, geht die Polizei inzwischen nicht mehr aus.

Besatzungsmitglieder erlitten Schock

Der Frachter, der in Richtung Elbmündung unterwegs war, kam am Sonnabendvormittag vom Kurs ab und steuerte auf den Fähranleger in Blankenese zu. Dort lag zu dieser Zeit die 25 Meter lange HADAG-Fähre "Finkenwerder". Das Containerschiff rammte die kleine Fähre und setzte danach die Fahrt fort. Auf der "Finkenwerder" waren drei Besatzungsmitglieder, aber keine Passagiere an Bord. Die Besatzung kam mit dem Schrecken davon. Der Kapitän sei vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht worden, zwei weitere Besatzungsmitglieder stünden unter Schock, erklärte die Polizei.

Höhe des Schadens noch unklar

Die Fähre wurde durch die Kollision auf einer Seite tief zusammengedrückt, die Scheiben gingen zu Bruch. Die Feuerwehr stellte zudem einen Riss oberhalb der Wasserlinie fest. Betriebsstoffe sind laut Polizei nicht ausgetreten. Die Höhe des Schadens ist noch nicht bekannt. HADAG-Chef Tobias Haack erkärte aber, der Schaden sei "gewaltig". Taucher der Hamburger Hafenbehörde kontrollierten am Sonnabendnachmittag auch den Ponton auf Schäden. Laut Polizei wird der Anleger längere Zeit für Reparaturarbeiten gesperrt bleiben müssen. Bei dem Frachter konnten nach ersten Erkenntnissen nur Lackschäden festgestellt werden.

Schiffe werden untersucht

Nach Angaben der Polizei war zum Zeitpunkt des Unglücks noch ein Schlepper an dem Frachter dran. Das hat möglicherweise Schlimmeres verhindert. Die "Ever Given" fuhr nach der Kollision weiter Richtung Elbmündung. Containerschiffe ließen sich anders als Autos nicht abrupt stoppen, erklärte die Polizei. Beamte der Hamburger Wasserschutzpolizei gingen an Bord und fuhren bis nach Rotterdam mit, um zu ermitteln.

