Stand: 23.05.2024 19:44 Uhr Forderung nach mehr Schiffbau in Deutschland

Der Verband Schiffbau und Meerestechnik (VSM) beklagt, dass die deutsche Schiffbauindustrie zu stark von China abhängig ist. In den letzten Jahren habe sich die Branche auf die Hightech-Sparte konzentriert und im übrigen Markt den Anschluss verloren. Der Verband forderte von der Bundesregierung ein Konzept, wie man gegensteuern kann. Eine weitere Forderung ist, staatliche Fördermittel an eine Auftragsvergabe im Inland zu koppeln. Der VSM präsentierte am Donnerstag in Hamburg seine Jahresbilanz.

Dieses Thema im Programm: Hamburg Journal | 23.05.2024 | 19:30 Uhr