Stand: 29.08.2022 21:00 Uhr Forderung auf HFV-Jahresempfang: Sport trotz Energiekrise

Sporthallen und Fußballplätze sollen auch in einer Energiekrise geöffnet bleiben, das fordert der Präsident des Deutschen Fußballbundes (DFB), Bernd Neuendorf von der Politik. Neuendorf war Ehrengast beim Jahresempfang des Hamburger Fußball Verbands (HFV) im Grand Elysée Hotel. Nach den Corona-Einschränkungen in den letzten beiden Wintern dürften Sport und Bewegung nicht wieder beschnitten werden. Christian Okun, Präsident des HFV, unterstützte das. Viele Vereine würden längst Energie sparen. Weitere Einschränkungen für den Sport wären eine Katastrophe, so Okun. | Sendedatum NDR 90,3: 29.08.2022 21:00