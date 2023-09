Food Festival "Open Mouth" startet erstmals in Hamburg Stand: 14.09.2023 12:58 Uhr Am Donnerstag hat mit "Open Mouth" ein neues Food Festival in Hamburg begonnen. Dabei dreht sich fünf Tage lang alles ums Essen und Trinken.

Lokale Gastronomen, Erzeugerinnen oder Produzentinnen stehen bei dem Event im Mittelpunkt und öffnen ihre Türen. Mehr als 60 Restaurants machen mit. Zählt man noch Höfe, Bars, Manufakturen, Brauereien und Hotels dazu, ist es fast die dreifache Zahl.

Dezentrales Festival in der ganzen Stadt

Dabei sind die Betriebe über die ganze Stadt und in Teilen auch im Umland verteilt, denn das Festival ist dezentral. Es spielt sich also nicht auf einem Gelände ab, sondern beispielsweise an Bord einer Barkasse, im Hotel in der Elbphilharmonie oder auch auf einem Obsthof im Alten Land.

"Green Food Festival" und "Beer Week"

Das Herz des Festivals schlägt im Oberhafenquartier, wo es unter anderem eine "Gaumendisco" geben wird. Unter dem Festivaldach von "Open Mouth" findet sowohl das "Green Food Festival" als auch die "Beer Week" statt.

Lokale Produkte und Angebote im Fokus

Es soll ein Festival von Hamburgerinnen und Hamburger für Hamburgerinnen und Hamburger sein, sagt Sascha Albertsen von Hamburg Tourismus. Es gehe darum, sich mit lokalen Produkten und Angeboten auseinanderzusetzen. Die Kosten werden aus der Kultur- und Tourismustaxefinanziert.

